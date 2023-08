Dario Hubner, ex giocatore, ha parlato a Tuttosport del possibile scambio Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea

SCAMBIO LUKAKU-VLAHOVIC? – «Vlahovic tutta la vita. Io questo scambio non lo farei mai. Non perché non stimi Lukaku, che potenzialmente può essere anche più decisivo, ma al di là dell’età che parla a favore del serbo, Dusan ha ancora ampi margini di miglioramento e tra uno o due anni può essere ancora più forte e valere di più».

