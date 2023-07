Huijsen dichiara amore alla Juve: la gioia del difensore olandese dopo il debutto col Milan. Il messaggio – FOTO

Huijsen ha fatto il debutto con la prima squadra della Juve scendendo in campo nell’amichevole di Los Angeles contro il Milan dove ha segnato uno dei rigori.

Il difensore olandese, via Instagram, ha pubblicato un messaggio d’amore per i bianconeri condividendo la sua gioia per questo traguardo.

IL MESSAGGIO – «Sono tornato a fare quello che amo di più».

