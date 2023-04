Dean Huijsen, difensore olandese della Juventus Next Gen, ha parlato del percorso di crescita della formazione bianconera

Dean Huijsen è uno dei protagonisti dell’ultimo video di We The Next Gen, format su TikTok che questa volta era dedicato a Michele Besaggio.

Il difensore olandese è apparso nel finale, quando la Juventus Next Gen ha svelato il suo messaggio dopo la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia di Serie C: «Il nostro percorso di crescita passa da questi momenti».

