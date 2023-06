Huijsen Juve, permanenza o magari un anno di prestito per il giovane olandese? Il club bianconero ha già deciso il futuro

Firmato il rinnovo da pochi giorni, Dean Huijsen sarà uno degli elementi che comporranno la Juve del futuro. L’attuale centrale della Next Gen prenderà parte alla tournée americana delle prossime settimane, prima di vedersi svelare il proprio destino.

Un destino che, secondo Tuttosport, lo porterà ad assaggiare con continuità il campo con la prima squadra già in questa stagione, viste anche le promesse fatte all’entourage in sede di prolungamento contrattuale. Niente prestito per l’olandesino, sul quale a Torino puntano molto.

