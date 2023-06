Milinkovic-Savic Juve, scelta la contropartita da proporre alla Lazio per il serbo: lo scambio si può fare in questo modo

E’ Denis Zakaria la contropartita scelta dalla Juventus per abbassare le pretese economiche della Lazio per Milinkovic-Savic, primo vero e proprio obiettivo per il centrocampo.

Come riportato da La Stampa, il club biancoceleste non avrebbe chiuso le porte allo svizzero, ma sarebbe anzi disposto a trattare. Un altro nome da spendere sarebbe poi quello di Luca Pellegrini, per il quale potrebbe essere fatto un piccolo sconto sul riscatto.

