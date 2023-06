Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, ha raccontato la sua esperienza in MLS: le dichiarazioni del difensore

L’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha così parlato in videoconferenza in occasione della 21esima premiazione del Golden Boy.

LE PAROLE – «Sto vivendo un mondo diverso da quello del calcio italiano ed europeo. Alcune cose migliori e altre peggiori, ma tutto è pensato per far divertire i tifosi. Una cosa che si dovrebbe portare anche in Italia. Il calcio non è allo stesso livello ma è in grande crescita, ci sono società che hanno voglia di investire e continuare a crescere. Le proprietà americane stanno acquistando club europei perché c’è spazio e sono meno cari».

