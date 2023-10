Huijsen, parla l’agente: «Ipotesi prestito? Nella sua testa c’è solo la Juventus». Le dichiarazioni del procuratore

A TMW, l’agente di Huijsen, Alexandre Santisteban della AIM Futbol, ha parlato del talento della Juve.

IPOTESI FROSINONE – «Per adesso Dean è concentrato al 100% sulla Juventus. In estate ha fatto una buon ritiro con la prima squadra ha giocato contro il Milan e il Real Madrid in tournée, sfide nelle quali ha giocato benissimo».

ESORDIO IN SERIE A – «Secondo me più presto che tardi arriverà il debutto in una partita ufficiale con la prima squadra. Si sta preparando a 360 gradi per quando arriverà il momento. Non è momento di parlare di mercato. C’è unicamente la Juventus nella sua testa».

