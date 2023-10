Rabiot non gioca Francia Scozia: riposo iniziale per Adrien con Deschamps che preferisce Camavinga al bianconero

Rabiot non gioca Francia Scozia. Riposo iniziale per centrocampista della Juve per l’amichevole in programma dalle 21 dopo che era rimasto in campo per tutta la partita contro l’Olanda.

Deschamps ha preferito Camavinga del Real Madrid, in coppia con Tchouameni, al bianconero nel suo 4-2-3-1. Adrien, che con Allegri ha giocato tutte le partite e tutti i minuti di campionato, partirà dunque dalla panchina.

The post Rabiot non gioca Francia Scozia: riposo iniziale per Adrien appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG