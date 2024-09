Il Milan pare abbia messo nel mirino i due giovani talenti del Bologna. Classe e freschezza che hanno attirato le attenzioni di Moncada. Nel calcio, il periodo dei trasferimenti è sempre un momento cruciale per le squadre che mirano a potenziare il proprio organico in vista delle sfide future. E il Milan, con la recente rimonta in campionato e una vittoria significativa nel derby contro l’Inter, sta già pianificando i prossimi passi per rafforzare la squadra sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca. Due giovani talenti del Bologna sono entrati nel mirino della dirigenza rossonera, segnalando un interesse strategico per giovani promesse in grado di apportare nuova energia e qualità al progetto milanista. Rinascita e ottimismo in casa Milan La recente vittoria nel derby contro l’Inter ha non solo cementato la posizione di Fonseca alla guida del Milan, ma ha anche segnato un punto di svolta per la squadra, dimostrando […]

Leggi l’articolo completo I due talenti del Bologna sul taccuino di Moncada: cosa trapela, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG