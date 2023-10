I dirigenti nerazzurri starebbero lavorando al rinnovo di Dumfries, attualmente legato al club fino al 2025

Primo step il 2025, poi almeno il 2028. L’Inter punta forte su Denzel Dumfries non solo in ottica presente ma specialmente per il futuro. L’olandese è attualmente legato ai nerazzurri fino al 2025.

Secondo quanto riportato da TMW, piani dell’Inter sarebbero quelli di estendere il contratto in essere di altri tre anni, portandolo quindi a conclusione al 2028. L’adeguamento previsto: dagli attuali 2.5 milioni di euro l’anno ad una cifra più vicina ai 4.

L’articolo I piani dell’Inter per Denzel Dumfries: rinnovo e prolungamento proviene da Inter News 24.

