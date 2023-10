Legato al club nerazzurro fino al 2026, per Dimarco sarebbe già pronto il prolungamento (con adeguamento) fino al 2028

Federico Dimarco sempre più “piano A” dell’Inter, e non solo per la corsia di sinistra. Il terzino milanese è ormai una certezza nello scacchiere di Simone Inzaghi e il suo rinnovo diventa la priorità.

Come sottolineato oggi da TMW, il club si starebbe muovendo per prolungargli il contratto, in scadenza a giugno 2026. Per Dimarco sarebbe pronto ad adeguamento (da poco più di 2 milioni si passerebbe a 4) per prolungare la permanenza in nerazzurro fino al 2028.

L’articolo Dimarco è una priorità dell’Inter: si lavora al rinnovo proviene da Inter News 24.

