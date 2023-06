L’Inter ha blindato quattro dei suoi talenti migliori, respingendo le lusinghe di top club internazionali: ecco di chi si tratta

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il club nerazzurro sta lavorando per blindare quattro dei suoi migliori talenti, ricercati da top club internazionali.

Il primo della lista è Nicolò Barella, di cui l’Inter prenderebbe in considerazione la cessione solo se si trovasse con l’acqua alla gola:

INTER- O se fosse il diretto interessato a chiedere di partire. Invece, Barella ha subito detto no alla corte del Newcastle, che poi ha spostato il mirino, con successo, su Tonali. Altri nerazzurri blindatissimi, a meno di offerte monstre e irrinunciabili, sono Lautaro (un pensierino l’ha fatto il Real Madrid), Bastoni (a breve verrà annunciato il suo rinnovo) e pure quel Dimarco, che, cresciuto nel vivaio nerazzurro, l’Inter si è vista, di fatto, “esplodere” in mano. Anche lui, farebbe gola in Premier, ma non se ne parla. E comunque ora non può valere meno di 40 milioni.

L’articolo I quattro “intoccabili” dell’Inter: prezzi da capogiro proviene da Inter News 24.

