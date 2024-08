Tra conferme e smentite alcuni nerazzurri sembrano pronti per l’imminente stagione mentre altri continuano a faticare.

Con l’arrivo del mese di agosto, l’Inter si prepara ad affrontare sfide importanti, carica di ottimismo e fiducia grazie a segnali positivi captati nell’ultima fase della preparazione estiva. I nerazzurri, dopo l’ultimo incontro con il Chelsea conclusosi in parità, guardano con rinnovato interesse alla partita contro il Genoa del 17 agosto, convinti di poter partire alla grandi in campionato. Ma quali sono i giocatori che si sono distinti in questa amichevole e chi, invece, dovrà lavorare di più per conquistarsi uno spazio in prima squadra

Una promessa risplende a Londra

Tra i giocatori che hanno lasciato il segno nell’amichevole contro il Chelsea spicca sicuramente Marcus Thuram. Con sinistro potente e preciso che ha trovato la via della rete, Thuram ha dimostrato di essere più che pronto per il grande palcoscenico, offrendo così una risposta convincente dopo una prestazione meno brillante contro l’Al Ittihad. La “Thu-La”, come è stata ribattezzata la collaborazione tra lui e Lautaro, sembra promettere scintille per la nuova stagione.

Momento di riscatto per Correa

Joaquín Correa è un altro nome che merita attenzione. Dopo una serie di prestazioni sotto le aspettative, con voti mediocri, l’argentino ha saputo cogliere l’occasione di Londra per mettersi in luce. Suo il bell’assist a Thuram che non è stato solo un gesto tecnico di rilievo, ma un segnale a tutti i club che potrebbero essere interessati a lui: Correa ha ancora molto da dare, e la sua valigia fuori dalla porta potrebbe ancora essere riposta in soffitta.

Joaquin Correa

Una certezza tra i pali

La difesa dell’Inter si conferma solida grazie alla presenza tra i pali di un portiere che ha dimostrato riflessi notevoli e una grande sicurezza come Yann Sommer. Nonostante qualche passaggio azzardato che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso, il suo contributo è stato fondamentale per mantenere il risultato. L’Inter sa di poter contare su un autentico totem nella propria area di rigore.

Un bilancio complessivo

Nonostante questi lampi di talento, alcuni giocatori hanno mostrato prestazioni più opache. Asllani e Carlos Augusto, ad esempio, non sono andati oltre la sufficienza, mostrando difficoltà soprattutto nella costruzione del gioco e nella gestione della palla. Entrambi avranno bisogno di lavorare duramente per convincere l’allenatore a puntare su di loro per la stagione che sta per cominciare.

In vista dell’importante appuntamento con il Genoa, si prospettano quindi alcuni interrogativi su come l’Inter si posizionerà e su chi saranno i protagonisti chiave per questa nuova fase del campionato. La formazione appare in gran parte solida, con singoli elementi pronti a brillare e a trascinare la squadra. La speranza dei tifosi è quella di vedere un Inter rinnovata, capace di affrontare ogni sfida con determinazione e qualità. Ora, più che mai, è il momento di dimostrare che la fiducia e l’ottimismo accumulati in questa estate di preparazione possono trasformarsi in risultati concreti sul campo.

