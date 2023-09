Il tecnico Beppe Iachini si è espresso sul grande potenziale dell’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore sui nerazzurri

Iachini si è espresso sulle frequenze di Radio CRC a Si gonfia la rete, soffermandosi sull‘Inter:

«L’Inter ha la rosa come ce l’aveva il Napoli per poter affrontare una cavalcata del genere e voler affrontare una cavalcata anche in Champions League. La Champions ti toglie energie e hai a che fare ogni volta con partite di altissimo livello sotto l’aspetto fisico e psicologico».

L’articolo Iachini: «Inter, con quella rosa può fare la cavalcata in Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG