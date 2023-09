Il commentatore sportivo Riccardo Trevisani ha commentato ai microfoni di Pressing la grande partenza dell’Inter di Simone Inzaghi

Riccardo Trevisani ha parlato così del grande avvio dell’Inter di Simone Inzaghi:

«5 vittorie in 5 partite, una delle partenze migliori della storia dell’Inter. Entusiasmo che si vede tra i giocatori e anche nell’allenatore. Una consapevolezza che forse è mancata l’anno scorso quando l’Inter era forse già la squadra migliore ma non è riuscita a vincere il campionato. quest’anno differenza sostanziale: le avversarie sembrano avere grandi problemi. Roma e Lazio hanno 9 punti in due, il Napoli sembra già in una crisi irreversibile, il Milan ha perso il derby 5-1 e qualche certezza, la Juve ha preso addirittura 4 gol dal Sassuolo. Le altre sono in grande difficoltà e l’Inter vola. Arnautovic sarà fuori a lungo e davanti la coperta è un pochino corta. Straordinari per Lautaro e Thuram, ma serve qualcosa che possa aiutare Sanchez a completare il reparto. Potrebbe essere Mkhitaryan».

