Il Milan accelera sul fronte Ibrahimovic, che non vede l’ora di tornare a Milanello ricoprendo un nuovo ruolo come dimostrato dal suo post pubblicato ieri sui social con tanto di ‘tic tac tic tac’ come descrizione.

Come riportato da Tuttosport gli ultimi colloqui con Cardinale sono andati bene e la sensazione è che a breve possa arrivare l’accelerata definitiva. Il fondatore di RedBird vede in Ibra una risorsa da utilizzare sia per il Milan sia per altri interessi che i due hanno in comune.

