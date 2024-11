Nuovo derby di mercato tra Milan e Inter, un obiettivo in comune ma i rossoneri forti di un asso nella manica che può cambiare tutto.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e le grandi manovre iniziano a tessere le proprie fila con i grandi club che, prima degli altri, cercando di muovere i primi passi verso quei talenti che potrebbero alzare il livello tecnico delle proprie compagini.

Non fa eccezione il Milan, a dispetto di quanto affermato da Ibra, che nella prossima sessione invernale cercherà di gettare le basi per il grande colpo estivo. La concorrenza non manca ma il Milan ha un asso nella manica che potrebbe sbrogliare la trattativa in proprio favore.

La sfida all’Inter passa anche dal campionato

La sfida è decisamente totale all’Inter, non solo in chiave mercato. Il Milan ha la ferma volontà di ottenere punti contro la Juventus sabato a San Siro e accorciare su tutte le altre pretendenti al titolo. La gara di Bologna da recuperare potrebbe inoltre avvicinare ancora di più i rossoneri alle posizioni di testa, rinnovando la sfida ai cugini nerazzurri dopo il grande derby vinto. Derby che per ora si vive sul mercato, un obiettivo in comune ma rossoneri forti di un asso nella manica che potrebbe davvero indirizzare dalla propria parte la trattativa.

Ibra “sfida” Marotta per il talento della Serie A

Considerando le mosse attuali delle tre squadre coinvolte, si delinea un potenziale scenario di “derby di mercato” tra le due squadre milanesi per accaparrarsi il talento di Samuele Ricci. Entrambe interessate al giovane talento, potrebbero utilizzare come pedine di scambio i giocatori considerati esuberi, Jovic e Correa, per facilitare l’approdo di Ricci alla loro squadra nella prossima stagione, scrive Calciomercato.it. In particolare il Torino, afflitto dalla grave perdita di Duvan Zapata, capitano e figura chiave dell’attacco, a causa di un infortunio, ha posto gli occhi su Jovic come possibile soluzione low cost alle proprie esigenze offensive. L’interesse del club granata però si scontra con l’attenzione del Galatasaray, attualmente alla ricerca di un degno sostituto di Mauro Icardi. Il Milan però potrebbe preferire girarlo subito al Torino per avere una posizione di vantaggio per acquisire le prestazioni del centrocampista finito recentemente anche nel giro della Nazionale di Spalletti.

Zlatan Ibrahimovic

La situazione di Jovic

Luka Jovic, attaccante di origine serba, si trova in una situazione di incertezza al Milan. Dopo essere stato escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili per la Champions League e aver trovato poco spazio nei piani tattici del mister Fonseca, Jovic cerca una nuova squadra che possa offrirgli maggiore visibilità e opportunità. Con i suoi soli 78 minuti giocati in questa stagione e alle prese con una fastidiosa pubalgia, il giocatore sembra non rientrare nei piani futuri del club rossonero.

