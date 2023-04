Gianluca Di Marzio ha parlato così a Sky Sport del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni sull’attaccante del Milan

«Le ultime volte che è venuto da noi mi è sembrato molto convinto a continuare. Poi dopo è chiaro che ci sono stati altri contrattempi fisici, l’ultimo durante il riscaldamento… Lui però non mi è sembrato dell’idea “Vediamo a fine stagione cosa voglio fare”. Lui vuole continuare a giocare. Poi se sarà con il Milan lo vedremo, lui sicuramente vuole continuare a giocare altrimenti non avrebbe accettato nemmeno di tornare in nazionale. Un giocatore che vuole smettere la nazione la mette da parte, invece ora addirittura ha ricominciato anche in nazionale. Sinceramente non vedo, poi magari cambieranno delle cose, da parte sua la voglia di smettere. Poi vedremo se continuerà con il Milan o meno».

