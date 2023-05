Ibrahimovic Milan: annuncio di Pioli. Quando torna lo svedese, con le parole del tecnico nella conferenza stampa pre Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato così delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic spero di recuperarlo per l’ultima partita ma ancora non so dirlo perchè non è tornato ancora sul campo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN SAMPDORIA

