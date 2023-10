Ibrahimovic: «Non scherzo quando dico che sono Dio. Arsenal? Fan****, non faccio provini». Le parole dell’ex Juventus

Le parole di Zlatan Ibrahimovic raccontatosi senza filtro in un’intervista realizzata dall’ex attaccante della Juventus con Piers Morgan, ecco un’anteprima:

ESSERE DIO – «Vuoi giocare con il fuoco? Sarò il tuo fuoco. Ma ti brucerai. Quando dico che sono Dio, pensi che stia scherzando? Non sto scherzando»

CATTIVO IN UN FILM DI JAMES BOND – «Fare il cattivo in un film di James Bond? Schiaccerei Bond, ma sono molto costoso, non sono gratis».

GUARDIOLA – «Al primo incontro con lui mi disse: ‘Ricorda, qui i giocatori non arrivano in Ferrari’. Io ho portato la mia fottuta Ferrari».

GOL MEGLIO DEL SESSO? – «Il sesso è meglio, chiunque la pensi diversamente ha un problema con il sesso, deve farsi aiutare».

RAIOLA – «Una grande perdita. Non era solo un agente, era tutto per me. Mi manca ancora, manca a tutti».

RETROSCENA ARSENAL – «Non sono andato all’Arsenal: non faccio provini, davvero. Sono il migliore, fanculo a tutto il resto».

The post Ibrahimovic: «Non scherzo quando dico che sono Dio. Arsenal? Fan****, non faccio provini» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG