Nel suo intervento al Festival dello Sport di Trento, Zlatan Ibrahimovic ha punzecchiato Mario Balotelli: «Lui ha perso tutte le occasioni che ha avuto. Leao come Balotelli con il colpo di tacco? No. Se avesse fatto un gol, sarebbe stato un genio visionario. C’è un motivo se lui è in campo e Balotelli è in tribuna».

Non si è fatta attendere la risposta di Super Mario. Il classe ’90 ha postato, taggando lo svedese ex Juve, una foto che lo ritrae con la Champions League, trofeo mai vinto in carriera dal classe ’81.

