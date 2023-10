Boattin: «Vogliamo continuare la striscia positiva. Io capitano? Sarebbe un sogno». L’intervista dopo Juventus Women Sassuolo

(Mauro Munno inviato a Biella) – Boattin ha concesso una intervista ai cronisti presenti a Biella dopo Juventus Women Sassuolo. Queste le parole della bianconera.

L’INIZIO DI STAGIONE – «Penso che stiamo crescendo partita dopo partita. Abbiamo avuto una partenza un po così ma siamo riusci. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo oggi e abbiamo giocato un’ottima partita. Dobbiamo migliorare, nel secondo tempo eravamo in più, non va bene avere un atteggiamento così anche se stavamo sul 4-0, bisogna lavorarci. Siamo in crescendo e vogliamo continuare questa striscia positiva».

IL NUOVO RUOLO – «Sicuramente è diverso perché ho sempre giocato a sinistra. Io sono a disposizione del mister e se mi vuole far giocare a destra gioco a destra. Giocherei in qualsiasi ruolo, va bene così. Cerco di dare il meglio per aiutare la squadra. Mi sto allenando anche per migliorare a destra, per me è motivo di crescita perché mi dà qualcosa in più come giocatrice. Cerco di dare il meglio e di crescere, visto che ero abituata a giocare solo a sinistra».

FASCIA DA CAPITANO – «E’ un orgoglio incredibile indossare questa fascia. Alla Juve hanno indossato questa fascia grandissimi calciatori e so che non è da tutti. Per me è solo motivo d’orgoglio. Diventare capitana, un giorno, sarebbe un sogno, ma ora ci sono giocatrici che sono capitano prima di me. Cerco di dare il meglio quando indosso questa fascia, mi stimola ad avere qualcosa in più e a dare l’esempio. In futuro vedremo…».

PROSSIMI MATCH CON FIORENTINA E ROMA – «Sono due partite fondamentali. La Fiorentina viene da un buon momento e sarà sicuramente una partita difficile a casa loro, hanno uno stadio nuovo e sono in un buon momento. Dopo la Roma, tornate dalla Nazionale, sappiamo che non è facile, però dobbiamo stare concentrate. Ora recuperiamo le energie e ci concentriamo sulla Fiorentina. E andiamo lì per cercare di vincere, vogliamo continuare questa striscia. E’ vero che è presto, ma due partite importanti che dobbiamo affrontare bene».

