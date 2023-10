Montemurro: «L’atteggiamento è cambiato, i risultati si vedono». L’intervista dopo Juventus Women Sassuolo

(Mauro Munno inviato a Biella) – Montemurro ha concesso una intervista ai cronisti presenti a Biella dopo Juventus Women Sassuolo. Queste le parole dell’allenatore delle bianconere.

COSA E’ CAMBIATO DOPO L’ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS – «Le ragazze si sono impegnate, hanno lavorato bene durante settimana e c’era il giusto atteggiamento. Da qui si vedono i risultati».

DUE CLEAN SHEET DI FILA – «Difendere non è solo con 3, 4 o 3 difensori, ma con tutta la squadra. Quando la squadra non ha la palla ha una gran voglia di recuperarla. Come ho detto prima, l’atteggiamento è cambiato perché c’è voglia di riprendere palla».

PRESSIONE E RICONQUISTA ALTA DELLA PALLA – «I moduli mettono chiarezza all’inizio della partita, ma quando perdi palla bisogna recuperarla e quando ce l’hai bisogna tenerla e fare il meglio possibile. E’ semplicemente quello».

