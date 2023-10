Morata non convince Teotino: «Poteva diventare un grandissimo, ma ha questi limiti». Le parole sull’ex Juve

Teotino ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Morata, ex attaccante della Juve protagonista in questi giorni con la Spagna.

LE PAROLE – «Dal punto di vista tecnico non gli manca niente. Fin da giovanissimo aveva tutto per essere un grandissimo centravanti, ma gli è mancato qualcosa a livello di testa. In qualche situazione non ha sentito la fiducia attorno a sè e appena capitava un ostacolo lui tende ad abbattersi, ma si superano. L’anno scorso non si trovava bene al’Atletico e ha avuto una stagione molto negativa. Questa estate è scoppiato un grande amore con Simeone e sta andando benissimo. Ha avuto limiti più psicologici che tecnici che fanno di un buon giocatore un top player».

The post Morata non convince Teotino: «Poteva diventare un grandissimo, ma ha questi limiti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG