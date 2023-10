Corona in Rai: incasserà oltre 30 mila euro per tre interviste in altrettante trasmissioni, da Domenica In ad Avanti Popolo

Corona incasserà dalla Rai oltre 30 mila euro per tre sue interviste in altrettante tramissioni. La prima a Domenica In e la seconda per la prima puntata di Belve (12 mila euro a comparsa).

La terza sarà martedì prossimo quando il deux ex machina del caso scommesse che coinvolge anche Fagioli della Juve, parlerà ad Avanti Popolo dove farà nuove rivelazioni proprio su questo argomento per un cachet tra gli 8 e i 10 mila euro. A renderlo noto è Il Fatto Quotidiano.

The post Corona in Rai: incasserà oltre 30 mila euro per tre interviste appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG