Marchisio: «La ludopatia è da combattere. Scudetto? La Juve non ha le certezze dell’Inter». Le dichiarazioni

Marchisio ha concesso un’intervista ai microfoni di Sportmediaset sul caso scommesse e la Juve di Allegri.

CASO SCOMMESSE – «Sono giovani, questo dovrebbe farci preoccupare maggiormente, anche per gli adolescenti. La ludopatia è un tema molto importante, possono esserci problemi di droga o alcool, queste sono cose che dobbiamo combattere soprattutto per le persone in sé. Per l’aspetto della giustizia sportiva e di quello che accadrà aspettiamo, stiamo leggendo talmente tante cose e talmente tante liste che è persino assurdo che ci siano tutte queste notizie senza sapere cosa sta succedendo. Diamo tempo al tempo, sperando che si possa risolvere al meglio. Un’altra cosa in Italia come questa non aiuta il movimento e la Nazionale».

L’OBIETTIVO DELLA JUVE – «L’Inter ha delle certezze, è arrivata in finale di Champions e ha una rosa molto importante. Anche la Juventus ce l’ha, ma ha meno certezze, deve trovarle. Ha un allenatore e dei giocatori che possono farlo, devono trovare continuità nei risultati, con quella può puntare a qualcosa di importante, non solo al quarto posto. C’è un aspetto di fiducia, la Juventus ha vissuto una stagione molto difficile anno scorso, soprattutto fuori dal campo. È vero che ci sono dei professionisti, ma l’ambiente è stato sicuramente scosso ed ha vissuto situazioni particolare. Oggi ce ne sono altre, speriamo che non nuociano a questo inizio buono e che la Juventus possa concentrarsi in campo».

