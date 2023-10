Milan Juve, Giuntoli senza paura: lancia la sfida ai rossoneri. Ecco che cosa ha detto al Festiva dello Sport

Giuntoli nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento ha lanciato la sfida al Milan, avversario della Juve tra una settimana.

MILAN-JUVE – «Manteniamo questa direzione senza paura. Una squadra imbottita di giovani deve affrontare una gara con piglio, personalità e voglia di vincere. E’ un crocevia importante non per i punti ma per l’autostima. Queste sono partite che te la possono dare. Crediamo nei nostri calciatori, vogliamo crescere con loro. Alla fine molte volte questo calcio frenetico ci fa bruciare calciatori, tappe e tante cose. Ci vuole pazienza, i ragazzi sono giovani e devono esprimersi al meglio. Il terreno che gli creiamo è fondamentale. Dobbiamo sfruttare le qualità e caratteristiche che abbiamo, pensiamo di avere qualità».

