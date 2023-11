Ibrahimovic ritorna al Milan? Trovata l’intesa con Cardinale: le novità sul ritorno a Milanello dell’ex attaccante svedese

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic ha trovato l’intesa con Cardinale per il suo ritorno al Milan.

L’ex attaccante rossonero non entrerà nell’organigramma societario, sarà un superconsulente e vedremo quale ruolo, probabilmente non convenzionale, sarà cucito per lui.

