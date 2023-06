Ibrahimovic sulla stagione del Milan: «Quest’anno troppi up and down». Le parole dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della stagione del Milan. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Leao c’è, up and down come capita a tutti i giocatori. Bisogna trovare il livello massimo e stabilità per portare risultati. E ognuno lo troverà, col tempo. Quest’anno troppi up and down. Ma quest’anno giochiamo da campioni e tutti vogliono battere il Milan, questa squadra è la prima volta che gioca da campione (la squadra, non il club). Ed è il secondo anno in Champions: arrivare in semifinale è un grande step per noi. Cosa manca Tempo per arrivare dove vogliamo arrivare»

