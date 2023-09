Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante, ha parlato attraverso il profilo ufficiale Instagram del Milan dopo la sconfitta dei rossoneri nel derby

IL MESSAGGIO – Ciao a tutti i milanisti, sono venuto qui a Milanello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare domani (oggi, ndr), ma non sono nella lista anche se sto bene e sono in forma. Scherzi a parte, continuate a tifare Milan, andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci!

