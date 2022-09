L’attaccante argentino sembra aver trovato la sua prossima squadra per un trasferimento in prestito.

Dopo essere stato messo fuori rosa dal Paris Saint Germain ed essere stato cercato da diverse squadre non tutte propriamente di alto livello, Mauro Icardi si avvia a diventare un giocatore del Galatasaray. In Turchia infatti il mercato termina l’8 settembre e quindi c’è ancora un po’ di tempo per negoziare.

Dries Mertens

Secondo Sky Sport l’attaccante in passato cercato e contattato anche dal Monza di Berlusconi e Galliani arriverà in prestito secco; nel club giallorosso troverà le vecchie conoscenze della Serie A Dries Mertens e Lucas Torreira. Vedremo se a trent’anni l’ex Inter riuscirà a risollevare le sorti di una carriera che sembrava dovesse essere migliore di quanto visto finora.

