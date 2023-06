Icardi Juve, parla Wanda Nara: «Nostalgia di Milano? Torneremo in Italia, vogliamo sempre tornare». Le sue dichiarazioni

Al programma Gente, Wanda Nara ha parlato della nostalgia di Mauro Icardi nei confronti di Milano. Le dichiarazioni sull’ex Inter, nuovamente accostato nelle ultime settimane anche alla Juve.

WANDA NARA – «Torneremo in Italia. La mia bella casa di campagna a Milano? Ce l’abbiamo ancora. In quella casa vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che tutti amiamo e in cui vogliamo sempre tornare. Come continuerà la nostra vita nel 2023? Credo che questa sia la domanda più difficile alla quale rispondere, perché ci organizziamo mese per mese».

