Icardi può tornare in Argentina. E il Galatasaray pensa a Correa dell’Inter per l’attacco

Un gioco di incastri solo ipotetico al momento, ma che in qualche modo ha iniziato a prendere forma negli ultimi giorni sull’asse Istanbul-Rosario-Milano. Al centro di tutto c’è una vecchia conoscenza (e un vecchio amore) del popolo interista, vale a dire Mauro Icardi. Che potrebbe innescare un suggestivo domino di attaccanti con conseguente coinvolgimento di quel Joaquin Correa per cui l’Inter cerca acquirenti.

A dispetto dell’accordo raggiunto pochi giorni fa tra Galatasaray e Psg per il trasferimento di Maurito a Istanbul a titolo definitivo, il bomber di Rosario sta infatti valutando il ritorno in patria per motivi familiari. Nell’eventualità, tra i candidati a prenderne il posto sul Bosforo c’è anche il Tucu. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Icardi può tornare in Argentina. E il Galatasaray pensa a Correa per l’attacco proviene da Inter News 24.

