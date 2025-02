“Identikit perfetto e intelligenza calcistica top”, ma il Milan l’ha perso a zero: da “scarto” rossonero alla rinascita lontano da Milanello

“Identikit perfetto e intelligenza calcistica top”, ma il Milan l’ha perso a zero. L’ultimo retroscena può aumentare il rimpianto rossonero.

Il Milan ha vissuto un mercato di gennaio da assoluto protagonista delle contrattazioni invernali, con ben cinque volti nuovi a Milanello. L’obiettivo è dare la svolta a una stagione che, finora, non ha rispecchiato le alte aspettative della società. Le ambizioni, però, potrebbero aumentare ulteriormente nei prossimi mesi, con la possibilità di un altro colpo di mercato. Infatti, un’indiscrezione proveniente dalla Spagna svela che il Milan sarebbe a un passo dal talentuoso giocatore del Barcellona, un’operazione che potrebbe segnare un altro passo importante per il futuro della squadra, rafforzandola ulteriormente.

La cessione del Milan che ora fa rumore

Non solo acquisti in casa Milan, ma anche cessioni, alcune delle quali hanno generato polemiche e discussioni tra i tifosi. Una partenza in particolare ha suscitato grande dibattito: quella di un giocatore che, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi a Milanello, potrebbe rifiorire lontano dalla squadra. La sua cessione potrebbe rivelarsi un rimpianto, soprattutto se, una volta fuori dal contesto rossonero, dovesse tornare a esprimersi su livelli elevati, come molti si aspettavano da lui. I tifosi sono divisi, consapevoli che, in un altro contesto, quel talento avrebbe potuto dare molto di più.

“Identikit perfetto e intelligenza calcistica top”: nuova vita per il rossonero

Vincenzo Italiano, nel corso della conferenza stampa in vista del match che attende il suo Bologna, ha parlato di Davide Calabria che si è aggiunto al club felsineo nelle ultime ore del mercato di gennaio. In particolare ha affermato: “Calabria ha intelligenza calcistica top, capitano del Milan, esperienza nonostante abbia solo 28 anni. Quest’anno aveva giocato poco, si aggiunge a due giocatori importanti come Holm e De Silvestri, sostituisce Posch. Per il gruppo di bravi ragazzi che abbiamo, cultura del lavoro, aggiungiamo un identikit perfetto, siamo contenti”.

