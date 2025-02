“Esonerato dal Milan dopo una vittoria”, l’ex rossonero al “veleno”: “Mi ero meritato quel posto ma qualcuno aveva altri pensieri”

“Esonerato dal Milan dopo una vittoria”, l’ex rossonero al “veleno”. Dopo anni si riaccende la polemica in merito a un esonero controverso.

Il Milan sta vivendo momenti di grande riflessione dopo la sconfitta di Rotterdam, che ha riacceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La prestazione della squadra ha sollevato preoccupazioni, tanto che già circola una voce clamorosa riguardo al possibile esonero di Conceicao. Un’ipotesi davvero inaspettata, soprattutto se si considera che, appena una settimana dopo il suo arrivo, il portoghese aveva già conquistato la Supercoppa Italiana, portando entusiasmo e speranza. Ora, però, il suo futuro è messo in discussione, creando un clima di incertezze che nessuno si aspettava così presto.

Un ex torna a parlare di Milan, dopo quasi sei anni

A proposito di Conceicao e della possibilità di esonero, una vecchia conoscenza del Milan è intervenuta con dichiarazioni forti, rivelando come la decisione non sia stata ancora digerita. Le parole rilasciate a La Stampa sono state particolarmente incisive, mettendo in evidenza un malcontento generale attorno alla scelta di mettere in discussione l’allenatore dopo così poco tempo. Stiamo parlando di Marco Giampaolo, attualmente tornato a sedere su una panchina di Serie A, nel dettaglio il Lecce con il quale sta ottenendo, a onor del vero, buoni risultati.

Le parole di Giampalo al “veleno” sul Milan

In particolare Marco Giampaolo, intervistato da La Stampa, ha affermato: “Quella al Milan è stata un’occasione pazzesca. A Milano sono stato pochissimo, troppo poco. È finita presto, troppo presto. Ritenevo di essermelo meritato dopo tre anni buoni alla Samp e uno all’Empoli. Facciamo che non si sono allineati quegli astri. Esonero solo colpa mia? Credo che le responsabilità siano sempre di tutti ma sono stato esonerato dopo una vittoria. Evidentemente c’erano pareri e visioni diverse… mah. Ero appena all’inizio, peccato”.

