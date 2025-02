Milan a un “passo” dal grande talento del Barcellona: solo 5 milioni tra domanda e offerta, Ibra “prepara l’assalto” per giugno

Milan a un “passo” dal grande talento del Barcellona. Tra domanda e offerta ballano solo 5 milioni. Ibra prepara l’assalto.

Il Milan non si perde d’animo dopo la pesante sconfitta contro il Feyenoord a Rotterdam, anzi. Ibra è già pronto a rilanciare la squadra e sta preparando mosse di mercato davvero potenti per costruire una rosa sempre più competitiva. Tuttavia, l’aria a Milanello non è delle migliori, soprattutto per quanto riguarda Conceicao, su cui aleggia persino l’ombra dell’esonero. Dalla Spagna, però, emerge un’indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi rossoneri: un talento del Barcellona sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Milan, alimentando speranze di un grande colpo di mercato.

Il talento del Barcellona nel mirino

Il Milan, che in passato aveva già manifestato il suo interesse per Torres, si era visto costretto a deviare la sua attenzione verso altri obiettivi, come Joao Felix, a causa della ferma resistenza del Barcellona nel cedere il giocatore. Un tentativo di intavolare uno scambio con Rafael Leao era stato inoltre ventilato, ma senza approdare a conclusioni concrete. Il rinnovato interesse per il prossimo mercato estivo dimostra la determinazione del Milan nel voler perseguire l’acquisto di Torres, delineando una strategia che potrebbe includere nuove proposte o la ricerca di accordi collaterali per ammorbidire le pretese del club blaugrana.

Tra domanda e offerta solo 5 milioni di differenza

La proposta del Milan per Ferran Torres – scrive Nacional.cat – sembra delinearsi intorno a una cifra di 25 milioni di euro, una somma che, se confermata, segnalerebbe un investimento significativo nel tentativo di portare a Milanello l’attaccante del Barcellona. Tuttavia, questa offerta si trova ancora al di sotto delle aspettative economiche imposte dal club catalano. Infatti, il Barcellona, sotto la guida del presidente Joan Laporta, ha fissato il prezzo minimo per la partenza del giocatore a 30 milioni di euro, una richiesta che riflette non solo l’importanza tattica di Torres per la squadra ma anche il desiderio di recuperare una parte sostanziale dell’investimento fatto per l’acquisto del giocatore dal Manchester City tre anni fa.

Leggi l’articolo completo Milan a un “passo” dal grande talento del Barcellona: solo 5 milioni tra domanda e offerta, Ibra “prepara l’assalto” per giugno, su Notizie Milan.