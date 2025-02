Pellegatti lancia “l’allarme” di un “Milan decifrabile”: prima il consiglio, poi la stoccata “velenosa” a Conceicao

Carlo Pellegatti lancia “l’allarme” di un “Milan decifrabile”. Prima il consiglio, poi le parole su Conceicao che aprono il “caso”.

Il Milan, dopo Rotterdam, è costellato di punti di domanda e perplessità. La squadra è apparsa sfilacciata, priva di quella coesione che ha contraddistinto le precedenti stagioni. Si respira aria di crisi, con una voce autorevole che rilancia il rischio di esonero per Conceicao, scatenando non poche preoccupazioni. Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione in casa rossonera, lanciando un vero e proprio “allarme”. Le sue parole su Conceicao aprono decisamente il “caso” Milan, alimentando dubbi e interrogativi sul futuro della squadra e sul destino dell’allenatore, con un clima di incertezza che si fa sempre più pesante.

Milan decifrabile: Pellegatti mette in luce i difetti della squadra

Carlo Pellegatti, ospite di ‘Cronache di spogliatoio’ durante il podcast ‘L’ascia raddoppia’, ha snocciolato in due parti il proprio pensiero sul momento del Milan. Prima pensiero alla tattica, il giornalista afferma infatti: “L’alternativa era giocare con Terracciano per evitare i quattro in avanti. Io pensavo che Joao Felix potesse supplire al fatto della mancanza di un centrocampista. Reijnders e Fofana devono giocare con un terzo centrocampista. Da adesso in avanti spero si giochi con il 4-3-3 o comunque tre a centrocampo. Perché Walker ha fatto la figura di Emerson e Calabria? Perché il Milan è decifrabile. Pulisic e Leao non vanno sui terzini che avanzano. Theo avrà mille difetti, ma si vede sempre giocatori che arrivano. Vi ricordate Oddo contro Cristiano Ronaldo? C’era sempre Gattuso dietro. Il Milan deve trovare l’equilibrio, lo diciamo dà sempre. Iniziare a fare il 4-3-3 sennò viene il mal di testa ai difensori”.

Che stoccata di Pellegatti a Conceicao

In merito al nervosismo di mister Conceicao, esploso nel post match di Champions abbandonando la conferenza stampa di Rotterdam dopo appena 30 secondi, Carlo Pellegatti è stato molto chiaro a riguardo ammettendo: “Non bene la questione della conferenza stampa”. Ha proseguito poi rincarando la dose: “Quando si è l’allenatore del Milan hai una responsabilità di proseguire la storia. Non bene no. Siamo il Milan, abbiamo stile e classe”.

Leggi l’articolo completo Pellegatti lancia “l’allarme” di un “Milan decifrabile”: prima il consiglio, poi la stoccata “velenosa” a Conceicao, su Notizie Milan.