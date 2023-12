Ielpo dubbioso: «Adli è passato da impresentabile a titolare e adesso…». Le parole dell’ex portiere

L’ex portiere Ielpo ha parlato a “Tutti Convocati” su Radio 24 del momento del Milan e del rossonero Adli.

VITTORIE – «Le vittorie di sabato sera e quella con la Fiorentina erano ciò che serviva in questo momento, ma i rossoneri non sono completamente fuori dalla crisi. Se vuoi competere non puoi avere dei calciatori che non giocano nel proprio ruolo. Non è normale la situazione infortuni al Milan».

SU ADLI – «Adli non si sapeva neanche che ci fosse. C’era stato detto che era impresentabile, poi è diventato titolare, poi è sparito nuovamente, e ora è tornato titolare nella partita più importante dell’anno».

