Ielpo ridimensiona il Milan: «La squadra non è pronta, serve umiltà». Le sue parole ai microfoni di TMW Radio

Mario Ielpo è intervenuto nel corso del programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare la situazione in casa Milan. Le sue parole.

IELPO – «Eravamo tutti curiosi di questo Milan rivoluzionato in campo e in società. Si è cambiato anche il modulo. I rossoneri sono partiti fortissimi ma davanti allo scoglio vero si è visto che la squadra non è pronta. La sfortuna, poi, di avere molti problemi in difesa ha pesato. Adesso c’è bisogno di umiltà e di pensare al calcio in campo e non a quello teorico»

