Tonali torna sul derby di Milano: «Quando perdi così fa effetto, ma il calcio…». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Sandro Tonali ha parlato anche del derby che il Milan ha perso sabato contro l’Inter. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

DERBY – «Difficile, quando perdi un derby è sempre difficile e quando lo perdi così fa ancora più effetto. Non è sicuramente una bella cosa. Non so in che modo la potranno superare, parlo dei giocatori. Sarà difficile, ma la possibilità che il calcio ti dà con delle partite così ravvicinate sarà un aiuto fondamentale»

