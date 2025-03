Igor Tudor e la Juventus: la formazione se viene esonerato ora Thiago Motta

Igor Tudor potrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus. Ecco come potrebbe schierare i bianconeri con la rosa attuale.

La Juventus, alle prese con una crisi di identità e risultati, potrebbe decidere di affidarsi a Igor Tudor in caso di esonero di Thiago Motta, ex giocatore bianconero e allenatore emergente. Ma come si schiererebbe la squadra sotto la guida del croato? Tudor è noto per il suo stile aggressivo e dinamico, spesso basato su un modulo con difesa a tre e un centrocampo compatto. Con l’attuale rosa a disposizione, il suo approccio potrebbe dare nuova linfa a un gruppo in difficoltà.

Modulo base: il 3-4-2-1 di Tudor

Con Tudor, la Juventus potrebbe adottare un 3-4-2-1, un sistema che garantisce solidità difensiva, ampiezza in fase offensiva e pressing alto.

Portiere : Di Gregorio o Perin, il primo per il gioco con i piedi mentre il secondo per la leadership.

: Di Gregorio o Perin, il primo per il gioco con i piedi mentre il secondo per la leadership. Difesa a tre : Renato Veiga / Kelly : centrale di destra, roccioso nei duelli e affidabile in marcatura in attesa di Bremer. Pierre Kalulu : difensore centrale di sinistra, rapido e versatile, capace di adattarsi a diverse situazioni difensive. Gatti : centrale, dinamico e fisico, adatto a un sistema a tre.

: Centrocampo a quattro : Esterno destro : Timothy Weah, rapido e abile nel fornire ampiezza in attacco. Esterno sinistro : Andrea Cambiaso, dotato di resistenza e capacità di cross. Coppia centrale : Locatelli o Douglas Luiz : il regista, essenziale per dettare i tempi di gioco. Khéphren Thuram o Koopmeiners: centrocampista box-to-box, offre dinamismo, inserimenti offensivi e solidità in fase di non possesso.

: Trequarti : Kenan Yıldız : giovane talento, creativo e abile nel dribbling, può agire da raccordo tra centrocampo e attacco. Francisco Conceição : veloce e tecnico, capace di creare superiorità numerica e fornire assist decisivi.

: Attaccante centrale : Kolo Muani : terminale offensivo, potente e micidiale in area.

:

Possibili varianti tattiche alla Juventus

3-4-1-2 : Tudor potrebbe schierare Nico Gonzalez (quando disponibile) o Koopmeiners come trequartista dietro le punte Vlahović e Kolo Muani , sfruttando il dinamismo del secondo e la capacità realizzativa del primo. Senza dimenticare Mbangula e Douglas Luiz nel doppio ruolo tra mediano e trequartista.

: Tudor potrebbe schierare Nico Gonzalez (quando disponibile) o Koopmeiners come trequartista dietro le punte e , sfruttando il dinamismo del secondo e la capacità realizzativa del primo. Senza dimenticare Mbangula e Douglas Luiz nel doppio ruolo tra mediano e trequartista. Esterni più difensivi: In gare più complesse, Savona potrebbe essere utilizzato come esterno destro più bloccato, lasciando a Cambiaso maggiore libertà sulla sinistra. Senza dimenticare Alberto Costa

Pro e contro dell’approccio di Tudor

Pro:

Valorizzazione dei giovani : Tudor ha dimostrato di saper lavorare con giocatori in crescita, come Yildiz, Cambiaso e Gatti.

: Tudor ha dimostrato di saper lavorare con giocatori in crescita, come Yildiz, Cambiaso e Gatti. Aggressività: il pressing alto e il dinamismo richiesti dal tecnico potrebbero rendere la Juventus più competitiva e moderna.

Contro:

Adattamento richiesto : la squadra avrebbe bisogno di tempo per assimilare i nuovi automatismi tattici.

: la squadra avrebbe bisogno di tempo per assimilare i nuovi automatismi tattici. Transizioni vulnerabili: una difesa alta, tipica dello stile di Tudor, potrebbe essere esposta a contropiedi.

Se Igor Tudor dovesse approdare sulla panchina bianconera, la sua Juventus sarebbe una squadra combattiva, aggressiva e tatticamente flessibile. Tuttavia, il successo dipenderà dalla capacità dei giocatori di adattarsi a un sistema che richiede intensità e coesione. Una sfida ambiziosa, ma potenzialmente capace di rilanciare la squadra ai vertici del calcio italiano.