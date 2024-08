Una voce clamorosa minacciava di accendere ulteriormente gli ultimi giorni di mercato: il portoghese però dovrebbe restare a Milano.

Il Milan si appresta a definire gli ultimi tocchi alla rosa che verrà messa a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca. È in questo fervente contesto che emergono voci e sussurri riguardanti possibili trasferimenti, con un focus particolare sull’attaccante Rafael Leao e l’interesse manifestato, seppur indirettamente, dal Barcellona. Vediamo dunque nel dettaglio le ultime mosse e le strategie di mercato adottate dalla dirigenza rossonera.

Tra acquisti e cessioni

Parallelamente alla gestione di importanti cessioni, come quelle ipotizzate di Pobega ed Adli, il Milan non rimane inerte sul fronte acquisti. La dirigenza potrebbe tentare un colpo finale per arricchire la rosa a disposizione di Fonseca. Tra i nomi circolati, emerge quello di Vos dell’Ajax. In diruttura d’arrivo la trattativa che porterà Kalulu alla Juventus.

Yacine Adli

Il caso Leao

In mezzo a queste manovre di calciomercato, Gianluca Di Marzio, voce autorevole in materia, ha voluto chiarire la posizione del Milan riguardo le recenti voci su un interesse del Barcellona per Rafael Leao. Dalla Spagna sostenevano anche che fosse pronta un’offerta con denaro cash più contropartite: tra i nomi fatti figuravano anche quelli di pezzi grossi come Raphinha e Ferran Torres. Contrariamente a quanto diffuso da alcune indiscrezioni, secondo l’esperto di mercato non esiste alcuna trattativa per il trasferimento del giocatore al club catalano. La volontà del Milan è chiara e netta: Rafael Leao è considerato una pedina incedibile, un elemento centrale nel progetto tecnico della squadra. Nonostante l’interesse manifestato dal Barcellona, quindi, Leao rimarrà a Milano.

