I bavaresi hanno tranquillizzato i dirigenti nerazzurri che iniziavano a spazientirsi: il francese arriverà a Milano.

Come è ormai noto da giorni, l’Inter ha l’accordo col Bayern Monaco per la cessione di Benjamin Pavard: ai bavaresi andranno 30.000.000 più 2 di bonus. Il club tedesco però sta trattenendo il difensore senza dare il via libera prima di aver trovato un sostituto.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

La Gazzetta dello Sport sostiene che l’amministratore delegato del Bayern Monaco abbia tranquillizzato Beppe Marotta: l’affare si farà. I tedeschi infatti stanno trattando Chalobah del Chelsea e Bella-Kotchap del Southampton; Tuchel preferirebbe il primo per averlo già allenato a Londra. Pavard non si allena da due giorni ufficialmente per mal di schiena ma è quasi certamente per motivi di mercato: lunedì potrebbe essere il giorno del suo sbarco a Milano.

L’articolo Il Bayern Monaco tratta due difensori, lunedì Pavard potrebbe arrivare all’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG