Di Maria è in scadenza di contratto con la Juve e con ogni probabilità non resterà in bianconero, il Benfica ci prova.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club portoghese vorrebbe convincere l’attaccante argentino a tornare in biancorosso. Nelle prossime settimane proveranno a convincerlo anche se tra le squadre interessate al campione del mondo il Benfica non sarebbe l’unica.

