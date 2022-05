Il Borussia Dortmund e Marco Rose si separano nonostante il secondo posto raggiunto in Bundesliga.

Fulmine a ciel sereno a Dortmund, il Borussia ha firmato una rescissione consensuale con l’allenatore Marco Rose nonostante il secondo posto in nel campionato tedesco; il tecnico paga eliminazioni scottanti nelle varie coppe e diversità di vedute con alcuni dirigenti. Nessun segnale in tempi recenti andava nella direzione di questa decisione inaspettata.

Ecco le dichiarazioni di un sorpreso ma non troppo Marco Rose: “Nonostante la stagione difficile, ero convinto di poter seguire lungo la strada intrapresa. Durante il confronto col club ho avuto l’impressione che in tutti i responsabili non ci fosse più la convinzione al 100 per 100 di proseguire assieme. Alla fine, abbiamo deciso quindi di porre fine alla nostra collaborazione“.

