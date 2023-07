Amichevole di lusso che vede il Borussia Dortmund battere il Manchester United. E Sabitzer ha già convinto

Amichevole di lusso questa notte negli Stati Uniti tra due sicure protagoniste di Bundesliga e Premier League. Il Borussia Dortmund ha sconfitto 3-2 il Manchester United in una gara divertente. Vantaggio inglese con Dalot, ma nel giro di 2 minuti al termine del primo tempo una doppietta di Malen ha ribaltato il risultato. Nel secondo tempo, pareggio di Antony e rete decisiva di Moukoko per i gialloneri.

L’allenatore del Borussia, Edin Terzic, si è detto soddisfatto del nuovo acquisto Sabitzer, che aveva giocato proprio nello United negli ultimi mesi, senza risultare convincente: «Al pari della squadra, anche lui ha sofferto un po’ nel primo tempo quando il Manchester ha tenuto palla. Poi siamo migliorati e ci ha dato un grosso aiuto nel vincere duelli a centrocampo. É esattamente questo che avevamo in mente quando abbiamo deiso di prenderlo. Adesso di tratta di vederlo all’opera con regolarità. Più in generale, per noi è stato un bel test, siamo molto contenti».

