L’espulsione di Makoumbou contro il Verona mette il Cagliari in cima a una classifica non proprio positiva

C’è una voce statistica nel campionato 2023-24 che vede un giocatore del Cagliari in testa, in posizione solitaria. Riguarda i cartellini rossi e ha come protagonista il centrocampista Antoine Makoumbou.

Nell’ultima giornata di Serie A, ci sono state ben 4 espulsioni: Politano ed Osimhen all’Olimpico in Roma-Napoli, Banda in Inter-Lecce e il giocatore del Cagliari a Verona. Ma mentre per gli altri colpevoli era la prima volta, il congolese è recidivo ed è l’unico ad avere ricevuto 2 rossi in questa prima parte di torneo.

