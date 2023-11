Le ultime sul Cagliari di Claudio Ranieri in vista della prossima sfida contro la Juventus in Serie A. I dettagli

Di seguito il comunicato del Cagliari con il punto sugli infortunati.

COMUNICATO – «Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti al CRAI Sport Center: è iniziata la settimana che porterà i rossoblù alla sfida contro la Juventus, in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium. La squadra ha lavorato in due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti nella vittoria contro il Genoa hanno svolto delle esercitazioni di scarico; per gli altri lavoro di forza in palestra, a seguire il gruppo si è trasferito in campo per delle esercitazioni tecniche e dedicate al possesso. In chiusura partita a campo ridotto. Lavori personalizzati per Elio Capradossi, Alessandro Di Pardo e Nahitan Nandez»

