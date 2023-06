Dopo il secco no del Chelsea, che vuole cedere a titolo definitivo Romelu Lukaku, l’Inter ragiona sulle alternative di mercato

Non sarà una trattativa semplice quella tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku.

Il belga, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, “ha solo soltanto una città evidenziata col circoletto rosso sulla cartina geografica. È Milano”, ma alle condizioni dei Blues non è attualmente una pista percorribile per l’Inter.

LA SITUAZIONE-

Basta cose in sospeso e basta prospettive nebulose. Il Chelsea non ne vuole più sapere dei capricci di Lukaku e vuole chiudere il rapporto definitivamente. Nell’ultima settimana sono arrivate offerte importanti, sia per il giocatore sia per il club. Ma in entrambi i casi, la ferma volontà del belga ha fatto saltare sul nascere ogni trattativa. L’Al Hilal ha rilanciato con un pluriennale da 25 milioni netti a stagione per Romelu e aspettava solo il suo sì per mandare una proposta ufficiale di acquisto al Chelsea. Niente da fare, Big Rom ha fatto sapere che vuole continuare a giocare in Europa.

LA STRATEGIA

Ci vorrà tempo per riuscire a organizzarsi e per bussare alla porta del Chelsea con l’assegno giusto tra le mani. Oggi l’Inter non può permettersi una spesa così pesante, nonostante il Chelsea si accontenterebbe anche di 40 milioni, cifra che sarebbe nettamente inferiore al costo a bilancio dell’attaccante belga. È l’ennesimo segnale di insofferenza da parte dei Blues nei confronti di Lukaku. L’ultimo strappo, insomma, prima del prossimo addio. Che l’Inter spera possa essere di nuovo in direzione Appiano Gentile, dopo che il club sarà riuscito a ottenere dalle cessioni la liquidità necessaria per chiudere l’affare. Se poi, nell’attesa, il pressing arabo su Romelu dovesse fare breccia con una proposta indecente, l’Inter sarà costretta a virare su altri obiettivi.

MORATA

Ed è questo il punto clou: Morata, che in Italia ha segnato e vinto, può essere acquistato a un prezzo di saldo (meno di 10 milioni), occasione che l’Inter non vuole farsi sfuggire. Ecco perché diventa fondamentale accelerare tempi e strategie: Morata in A tornerebbe volentieri, ma non potrà aspettare in eterno. Inter e Milan sono avvisate

L’articolo Il Chelsea chiude al prestito di Lukaku: l’Inter pensa a Morata proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG