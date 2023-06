L’Inter vuole riprendere Romelu Lukaku in prestito a tutti i costi, ma per ora il Chelsea fa muro e lo vuole cedere solamente a titolo definitivo

L’Inter vuole riprendere Romelu Lukaku in prestito a tutti i costi, ma per ora il Chelsea fa muro e lo vuole cedere solamente a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta aspettando di fare cassa dalle cessioni per cercare investire i soldi per il belga. In caso la trattativa non andasse in porto, l’alternativa si chiama Alvaro Morata.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG